Легойда: в Белгородской области около 60 храмов пострадали из-за атак ВСУ

С февраля 2022 года порядка 60 храмов получили повреждения из-за атак украинских военных. Об этом председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии