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Porsche опровергла планы дополнительного сокращения 4 000 рабочих мест

Porsche опровергла планы дополнительного сокращения 4 000 рабочих мест

Генеральный директор Porsche Михаэль Лайтерс заявил сотрудникам, что компания не планирует дополнительно сокращать около 4 000 рабочих мест.

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