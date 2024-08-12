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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев вышел в шестой финал «Мастерса», Попырин – в первый

Рублев вышел в шестой финал «Мастерса», Попырин – в первый

Восьмая и 62-я ракетки мира Андрей Рублев и Алексей Попырин разыграют титул на «Мастерсе» в Монреале.

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