Нанесено огневое поражение объектам ВСУ в портовых городах на Дунае

В течение прошлой ночи в разных регионах Украины, включая юг, была объявлена воздушная тревога. По последним данным, российские дроны поразили объекты припортовой инфраструктуры киевского режима в речном порту Килия на Дунае в Одесской области.
В течение прошлой ночи в разных регионах Украины, включая юг, была объявлена воздушная тревога. По последним данным, российские дроны поразили объекты припортовой инфраструктуры киевского режима в речном порту Килия на Дунае в Одесской области.
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