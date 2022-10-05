Пьяный сельчанин насмерть сбил школьницу в Чувашии и скрылся с места ДТП

Смертельное ДТП с участием школьницы произошло в Шумерлинском районе Чувашии. Нетрезвый житель деревни Лесные Туваны насмерть сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места аварии, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.