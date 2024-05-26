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Театр абсурда

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Янукович прилетел в Белоруссию, когда там Путин с Лукашенко встречались. Зачем?

Янукович прилетел в Белоруссию, когда там Путин с Лукашенко встречались. Зачем?

Автор: Михаил Зубов В Белоруссии в пятницу, 24 мая, завершились военные учения по применению тактического ядерного оружия.

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