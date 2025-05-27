Астурия в XX и XXI столетиях: от потрясений к благополучию

В двух предыдущих статьях мы говорили об истории испанской провинции Астурия, которая стала «колыбелью» Реконкисты, но затем, после объединения с Кастилией-и-Леоном, «отошла в тень», «эволюционировала» от королевства до княжества – да и то, весьма номинального.