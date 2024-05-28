Погранслужба ФСБ: Запад запустил фейки для дестабилизации приграничья с Украиной

Противники России устроили информационно-психологические операции в регионах, граничащих с Украиной. Однако они не сумели дестабилизировать ситуацию, заявил РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
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