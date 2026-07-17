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Потанин не смог оспорить в британском суде отстранение от своего фонда

Потанин не смог оспорить в британском суде отстранение от своего фонда

Владимир Потанин (Фото: Андрей Любимов / РБК) Суд в Великобритании отклонил апелляцию Владимира Потанина на решение комиссии по благотворительности, которая отстранила его от управления собственным фондом в 2023 году Суд в Великобритании отклонил апелляцию миллиардера Владимира Потанина на решение Комиссии по благотворительности Англии и Уэльса, которая в 2023 году отстранила его от управления собственным Фондом Потанина (The Potanin Foundation).

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