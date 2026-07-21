НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Времени у Киева и евроястребов остается все меньше

Времени у Киева и евроястребов остается все меньше

Информация из интернетов — дело ненадежное, и поэтому наша аудитория уже давно с большим скепсисом относится к многочисленным инсайдерским публикациям, в которых «Европа уже все», «Украина теряет поддержку» и все в таком духе, потому что пока как слали военную помощь — так и шлют, как давали денег — так и дают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии