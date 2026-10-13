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Этот таинственный мир

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Столкновение магнитных петель: разгадана природа изломов солнечного ветра

Столкновение магнитных петель: разгадана природа изломов солнечного ветра

Космический зонд Solar Orbiter нашел источник странных «свитчбэков» — S-образных изломов магнитного поля солнечного ветра.

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