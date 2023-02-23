Неспешный разговор
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Неспешный разговор
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Свежие комментарии
Гарий Щерба
У этой МАНДАВОШКИ видать ЧЕРДАК ПОЛНОСТЬЮ ПОЕХАЛ ...!!!
"Никакого Путина ...
Людмила Фирстова (Таран)
То, что заметно , вернее отлично видно, это одно, а тут медик их Белого дома об этом заявил
Бывший врач Белог...
ВераВерная
Спасибо. Очень точно сказано! Этот год здорово изменил нашу страну.
"Год СВО"
Неспешный разговор
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С юмором о серьёзном
.
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