Неспешный разговор

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  • Гарий Щерба
    У  этой  МАНДАВОШКИ  видать  ЧЕРДАК ПОЛНОСТЬЮ ПОЕХАЛ ...!!!"Никакого Путина ...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    То, что заметно , вернее отлично видно, это одно, а тут медик их Белого дома об этом заявилБывший врач Белог...
  • ВераВерная
    Спасибо. Очень точно сказано! Этот год здорово изменил нашу страну."Год СВО"

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