Чувствительная информация: потери ВСУ вызывают депопуляцию страны

Чувствительная информация: потери ВСУ вызывают депопуляцию страны

Главный вопрос – когда потери в живой силе Украины достигнут критических пределов, после которых ни о каком сопротивлении речи быть не может? При отсутствии официальной информации, которую скрывают по понятным причинам, мнения о количестве погибших и раненых различаются многократно.

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