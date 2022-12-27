Чувствительная информация: потери ВСУ вызывают депопуляцию страны

Главный вопрос – когда потери в живой силе Украины достигнут критических пределов, после которых ни о каком сопротивлении речи быть не может? При отсутствии официальной информации, которую скрывают по понятным причинам, мнения о количестве погибших и раненых различаются многократно.
Популярные статьи
- В результате успешной контрбатарейной борьбы уничтожены несколько обстреливавших Донецк и подходы к Соледару «кочующих» РСЗО противника
- Представитель командования ВСУ: Россия может атаковать Украину ракетами в канун Нового года
- В ходе контрбатарейной борьбы в месте с расчётом уничтожена гаубица М777, открывшая огонь по Донецку - Минобороны
Свежие комментарии