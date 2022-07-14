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Венесуэльский депутат назвал США бандой преступников после признания Болтона

Венесуэльский депутат назвал США бандой преступников после признания Болтона

В Венесуэле депутат Национальной ассамблеи от Единой социалистической партии Сауль Ортега назвал США бандой преступников после заявления экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о подготовке государственных переворотов.

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