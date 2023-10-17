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Муцениеце потребовала от Прилучного почти треть его доходов за алименты

Муцениеце потребовала от Прилучного почти треть его доходов за алименты

Муцениеце потребовала от Прилучного почти треть его доходов за алиментыАгата МуцениецеАктриса Агата Муцениеце требует от экс-супруга Павла Прилучного отдавать почти треть его заработка на алименты сыну и дочери.

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