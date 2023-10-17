Муцениеце потребовала от Прилучного почти треть его доходов за алименты

Муцениеце потребовала от Прилучного почти треть его доходов за алиментыАгата МуцениецеАктриса Агата Муцениеце требует от экс-супруга Павла Прилучного отдавать почти треть его заработка на алименты сыну и дочери.
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