20 апреля христиане отмечают Воскресение Христово — Пасху. В 2025 году дата этого праздника в православной и католической традиции совпала.
Пасха
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
20 апреля христиане отмечают Воскресение Христово — Пасху. В 2025 году дата этого праздника в православной и католической традиции совпала.
Свежие комментарии