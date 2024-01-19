Мать задержанного с наркотиками Анатолия Руденко уверена в его невиновности

Мать актёра Анатолия Руденко, у которого нашли наркотики, уверена, что его могли подставить.Окружение актёра Анатолия Руденко, у которого при себе обнаружили пакетик с наркотиками, прокомментировали новость о его задержании.
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