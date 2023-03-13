Селюк: "Зенит" инициировал получение паспортов Малкомом и Клаудиньо, чтобы они не покинули клуб

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что "Зенит" инфицировал получение российского гражданства Малкому и Клаудиньо, чтобы футболисты не смогли воспользоваться решением Международной федерации футбола (ФИФА) на приостановку контрактов.