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Селюк: "Зенит" инициировал получение паспортов Малкомом и Клаудиньо, чтобы они не покинули клуб

Селюк: "Зенит" инициировал получение паспортов Малкомом и Клаудиньо, чтобы они не покинули клуб

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что "Зенит" инфицировал получение российского гражданства Малкому и Клаудиньо, чтобы футболисты не смогли воспользоваться решением Международной федерации футбола (ФИФА) на приостановку контрактов.

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