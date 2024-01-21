Хохлы кончаются, а продолжать воевать с Россией чужими руками так удобно! Как быть, чтобы самим всегда оставаться в стороне? Как же Штатам и рыбку съесть и штаны не замочить? И тут появляется идея, которая должна овладеть массами от Софии до Хельсинки: Нечего ждать от НАТО благодати, надо самим объединяться и воевать с Россией! Это контуры схемы, по которой Штаты могут выскочить из украинского капкана и сосредоточить свои усилия на китайском направлении.
Как красиво соскочить с украинской темы
Комментарии
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Морис Едроп
Называется испугал слона мудями
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14 час.
Lora Некрасова
Да, хорошо придумано. А эти вымираты-мечтатели евро халявы и вправду могут клюнуть на британско-американскую приманку и добровольно самоубиться вслед за великой укро-шумерией. Ну что ж, если так сильно хочется лечь костьми за светлое европейское будущее, остаётся только пожелать им успеха.... в полегании костьми.
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4 час.
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