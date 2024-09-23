The Times публикует детали «плана победы» Зеленского. В частности, главарь киевского режима требует в нем для Украины аналог пятой статьи НАТО.
The Times публикует детали «плана победы» Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Сначала пусть Зеля научится повязывать галстук и ходить на подобные встречи в костюме а не как когда то клоуном в КВН... Ну может и в костюмчике Наполеона пройтись.... хоть народ посмеется а то мало кто видел этот фильм....
Ответить
19 час.
Надежда Белугина
Ответить
19 час.
Надежда Белугина
Ему так удобнее - меньше ответственности.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии