Русская весна
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Русская весна

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The Times публикует детали «плана победы» Зеленского

The Times публикует детали «плана победы» Зеленского

The Times публикует детали «плана победы» Зеленского. В частности, главарь киевского режима требует в нем для Украины аналог пятой статьи НАТО.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Сначала пусть Зеля научится повязывать галстук и ходить на подобные встречи в костюме а не как когда то клоуном в КВН... Ну может и в костюмчике Наполеона пройтись.... хоть народ посмеется а то мало кто видел этот фильм....
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19 час.
Надежда Белугина
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19 час.
Надежда Белугина
Ему так удобнее - меньше ответственности.
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19 час.

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