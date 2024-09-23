The Times публикует детали «плана победы» Зеленского

Дмитрий Гурин

Сначала пусть Зеля научится повязывать галстук и ходить на подобные встречи в костюме а не как когда то клоуном в КВН... Ну может и в костюмчике Наполеона пройтись.... хоть народ посмеется а то мало кто видел этот фильм....