Происшествия

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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних Ардонского района провели совместное профилактическое мероприятие «Заметный пешеход!»

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения и инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ардонкому району проводили беседы с обучающимися 5 класса школы № 2 города Ардон.

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