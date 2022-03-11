В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних Ардонского района провели совместное профилактическое мероприятие «Заметный пешеход!»

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения и инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ардонкому району проводили беседы с обучающимися 5 класса школы № 2 города Ардон.
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