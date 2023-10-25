Пепе из «Порту» установил рекорд, сыграв в Лиге чемпионов в возрасте 40 лет и 241 день

Португальский защитник стал самым «пожилым» полевым игроком в истории турнира. Как сообщает Opta, 25 октября Пепе побил прежнее достижение Алессандро Костакурты и Дэвида Уэйра, игравших в Лиге чемпионов в возрасте 40 лет 211 дней.