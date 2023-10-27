Президент Кыргызстана призвал страны ШОС усилить партнерство в сфере безопасности

В Бишкеке состоялась встреча глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на которой президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с инициативами по укреплению партнерства по безопасности, экономике и культуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии