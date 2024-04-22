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Церковно-народный праздник день Терентия отмечают 23 апреля: приметы и обычаи

Церковно-народный праздник день Терентия отмечают 23 апреля: приметы и обычаи

Церковно-народный праздник день Терентия отмечают 23 апреля: приметы и обычаи Даниил АрхаровСегодня верующие восточного обряда отмечают день памяти великомученика Терентия, который пострадал за свою веру вместе со своей дружиной.

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