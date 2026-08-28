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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска про 4:1 с «Кристал Пэлас»: «Поначалу было сложно, но потом «Сити» контролировал игру»

Энцо Мареска прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» над « Кристал Пэлас » (4:1). «На этом поле сложно.

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