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Соцфонд: пенсия может вырасти на 10% в год, если отсрочить право ее получения

Соцфонд: пенсия может вырасти на 10% в год, если отсрочить право ее получения

Если гражданин РФ на год отложит право на получение пенсии и продолжит работать, она может увеличиться на 10% за год и почти на половину за пять лет, рассказал ТАСС председатель Соцфонда Сергей Чирков.

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