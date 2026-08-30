Соцфонд: пенсия может вырасти на 10% в год, если отсрочить право ее получения

Если гражданин РФ на год отложит право на получение пенсии и продолжит работать, она может увеличиться на 10% за год и почти на половину за пять лет, рассказал ТАСС председатель Соцфонда Сергей Чирков.
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