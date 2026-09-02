Путин назвал встречу с Си Цзиньпином очень теплой и содержательной

Президент России Владимир Путин 2 сентября назвал прошедшую в Бишкеке встречу с председателем КНР Си Цзиньпин содержательной и очень теплой.
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