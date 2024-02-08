Топ-5 предметов мебели из СССР, которые делали на века - спасают и сейчас

Времена СССР отличались особым подходом к мебели, и сегодня мы вспоминаем топ-5 предметов мебели, которые сделались настоящей классикой и остаются важными элементами интерьера, пишет Лайф (18+).
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