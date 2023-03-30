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26 сэйвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Флоридой»

26 сэйвов Самсонова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Флоридой»

*Торонто» на домашней арене в овертайме уступил «Флориде». В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимали «Флориду Пантерз».

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