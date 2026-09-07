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Таксист отказался везти пассажирку на 9-м месяце беременности, потому что ему «мало денег»

Таксист отказался везти пассажирку на 9-м месяце беременности, потому что ему «мало денег»

В Воронеже водитель такси высадил на улицу глубоко беременную женщину, которой тяжело даже стоять. Знаете причину? Ему, видите ли, не понравилась цена в приложении!  .

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