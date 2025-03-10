МЧС России: пожарно-технической экспертизе 80 лет

Развитие пожарно-технической экспертизы в нашей стране – это пример становления мощной структуры. Первоначальные задачи по анализу причин возгораний, испытанию материалов и оборудования на пожарную безопасность за 80 лет переросли в масштабную систему, объединяющую науку, практику и право.
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