Собянин: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд

В поселке Коммунарка в Москве построят мост через Ивановский пруд. О том, что этот проект утвержден, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.
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