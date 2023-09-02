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Хайруллин – капитан СКА. Кадейкин, Толчинский, Сергеев, Педан, Никишин и Бардаков будут ассистентами

Хайруллин – капитан СКА. Кадейкин, Толчинский, Сергеев, Педан, Никишин и Бардаков будут ассистентами

С ассистентскими нашивками в сезоне будут выходить 6 игроков (в порядке очереди) – защитники Артем Сергеев, Александр Никишин и Андрей Педан, форварды Александр Кадейкин, Сергей Толчинский и Захар Бардаков.

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