В Крыму сняли фильм ко второй годовщине СВО

В Крыму сняли документальный фильм ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, рассказывающий о той роли, которую играют в ней ученые, преподаватели и студенты Крымского федерального университета имени В.
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