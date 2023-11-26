WSJ: переговорщики надеются на многодневное продление перемирия в секторе Газа

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Участники переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС рассчитывают на многодневное продление соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта, сообщили в издании The Wall Street Journal.
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