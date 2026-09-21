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МОСИНФОРМ

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Столичные хоккеисты на траве выиграли медаль первенства России

Столичные хоккеисты на траве выиграли медаль первенства России

Сборная Москвы завоевала бронзу на первенстве России по хоккею на траве среди юношей 13–16 лет, которое прошло в Крымске.

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