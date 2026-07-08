В Минобороны РФ раскрыли детали дерзкой артиллерийской атаки, проложившей путь штурмовикам

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. ВСУ потеряли несколько огневых средств и значительную часть личного состава в результате внезапного удара российской артиллерии, нанесенного прямо перед атакой штурмовых групп.
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