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В Минобороны РФ раскрыли детали дерзкой артиллерийской атаки, проложившей путь штурмовикам

В Минобороны РФ раскрыли детали дерзкой артиллерийской атаки, проложившей путь штурмовикам

МОСКВА, 9 июля, ФедералПресс. ВСУ потеряли несколько огневых средств и значительную часть личного состава в результате внезапного удара российской артиллерии, нанесенного прямо перед атакой штурмовых групп.

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