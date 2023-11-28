Деградирует человечество, деградирует...

Прочитала у ребе Мараховского вот такие замечательные слова: "Я не удивлюсь, если объём сколько-нибудь точных сведений, содержащихся в собственной памяти среднестатистического городского землянина в 2023 году, составляет незначительную долю среднестатистического объёма сведений в 1923 году".