Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • slava biryukoff
    А это значит - ОН ЕСТЬ!!!В Финляндии слома...
  • abcmaster
    Не ебет Россию только ленивый. Идиоты блять...В Финляндии слома...
  • abcmaster
    А чего удивляться? Нашим терпилами быть не привыкать...В Финляндии слома...

Деградирует человечество, деградирует...

 Прочитала   у  ребе    Мараховского   вот такие  замечательные    слова: "Я не удивлюсь, если объём сколько-нибудь точных сведений, содержащихся в собственной памяти среднестатистического городского землянина в 2023 году, составляет незначительную долю среднестатистического объёма сведений в 1923 году".

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