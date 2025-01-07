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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Куда укронацисты могут ударить кроме Курска?

Куда укронацисты могут ударить кроме Курска?

Юрий Кот По мнению генерала Решетников "Вчерашняя попытка ВСУ прорвать фронт на Курском направлении, судя по всему, провалилась.

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Комментарии
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Андрей
Надо помнить, что в августе 2020 власть Батьки вряд-ли устояла, если бы не помощь России! Хотя, надо сказать, что Батька тогда не совсем порядочно повел себя в отношении России, обвинив РФ в попытке организовать переворот в Белоруссии, да еще впридачу арестовал 200 граждан России в аэропорту Минска, летевших транзитом через Минск...
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