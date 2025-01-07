Куда укронацисты могут ударить кроме Курска?

Андрей

Надо помнить, что в августе 2020 власть Батьки вряд-ли устояла, если бы не помощь России! Хотя, надо сказать, что Батька тогда не совсем порядочно повел себя в отношении России, обвинив РФ в попытке организовать переворот в Белоруссии, да еще впридачу арестовал 200 граждан России в аэропорту Минска, летевших транзитом через Минск...