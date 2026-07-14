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Автокредит против потребительского: мой опыт подсчета реальной выгоды

Покупка автомобиля — это всегда волнительный момент, смесь предвкушения и холодного расчета. Когда я сама оказалась перед выбором, как именно финансировать свою новую машину, голова шла кругом от предложений банков.

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