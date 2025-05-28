RSOS: сила удара хвоста травоядного платеозавра достигала 174 килоджоулей

Международная группа палеонтологов из Австрии, Германии и Швейцарии обнаружила, что травоядный динозавр Plateosaurus trossingensis, живший 229–200 млн лет назад, мог использовать свой мощный хвост в качестве грозного оружия против хищников.
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