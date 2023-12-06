Ни дня покоя: 5 самых громких скандалов недели Анастасия АндрееваУехавшие за последние два года артисты постоянно втягиваются в различные скандалы, стремясь оставаться в центре внимания и напоминать о себе: то возвращаются с целью заработка, то совершают провокации в пределах своих возможностей, а иногда попадаются на уловки пранкеров и раскрывают свою истинную сущность, ранее скрытую за гастролями по России.