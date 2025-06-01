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Для управляющих ТСЖ введут экзамен на профпригодность

Для управляющих ТСЖ введут экзамен на профпригодность

Квалификационный экзамен начнут сдавать управляющие товариществ собственников жилья (ТСЖ). Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы парламентарии, в числе которых глава комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов, депутат ГД от Республики Татарстан Марат Нуриев и другие.

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