Для управляющих ТСЖ введут экзамен на профпригодность

Квалификационный экзамен начнут сдавать управляющие товариществ собственников жилья (ТСЖ). Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы парламентарии, в числе которых глава комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов, депутат ГД от Республики Татарстан Марат Нуриев и другие.