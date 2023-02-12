СМИ узнали об обсуждении Лондоном сближения с ЕС из-за кризиса

В Великобритании прошла двухдневная встреча некоторых из самых высокопоставленных лейбористов и консервативных политиков страны, экспертов, финансистов и дипломатов, обсудивших возможность сближения с Евросоюзом (ЕС) на фоне энергетического кризиса.