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СМИ узнали об обсуждении Лондоном сближения с ЕС из-за кризиса

СМИ узнали об обсуждении Лондоном сближения с ЕС из-за кризиса

В Великобритании прошла двухдневная встреча некоторых из самых высокопоставленных лейбористов и консервативных политиков страны, экспертов, финансистов и дипломатов, обсудивших возможность сближения с Евросоюзом (ЕС) на фоне энергетического кризиса.

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