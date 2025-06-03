В июне на "Госуслугах" изменился порядок смены пароля

На портале "Госуслуги" с 1 июня заработал новый порядок смены пароля учетной записи, передают "Известия" со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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