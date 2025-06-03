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В июне на "Госуслугах" изменился порядок смены пароля

В июне на "Госуслугах" изменился порядок смены пароля

На портале &quot;Госуслуги&quot; с 1 июня заработал новый порядок смены пароля учетной записи, передают &quot;Известия&quot; со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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