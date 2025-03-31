Пенсионера, обвиняемого в убийстве с расчленением, в ближайшие часы доставят в Куйбышевский районный суд для избрания меры пресечения.
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Пенсионера, обвиняемого в убийстве с расчленением, в ближайшие часы доставят в Куйбышевский районный суд для избрания меры пресечения.