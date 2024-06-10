Как привести волосы в порядок: бальзамы, восстанавливающие маски, укладка, стрижка, применение народных методов и использование профессиональных средств в салоне

Многие девушки сталкиваются с тем, что состояние волос оставляет желать лучшего. Постоянные эксперименты с цветом, термическое воздействие, некачественный уход — это главные причины, которые портят их состояние.
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