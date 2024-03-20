Бойцы спецназа проникли в подбитый танк Abrams и сняли видео изнутри

Российский спецназ в условиях идущего боя добрался до подбитого в селе Бердычи танка Abrams. Военнослужащим удалось снять видео изнутри, сообщили РИА Новости разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший».
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