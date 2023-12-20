Что выпускает бывший российский завод Peugeot-Citroёn: новые детали

Издание Autonews опубликовало дополнительные подробности о первой модели автомобиля, который собирают на заводе «ПСМА» в Калужской области, где ранее выпускали автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi для России.
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