«Не учли появления реактивных дронов»: на Украине оценили «зимние» перспективы Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что ВС РФ в зимний период сосредоточат удары на высоковольтных подстанциях и распределительных узлах, чтобы полностью обесточить Киев.
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